Para garantir a sobrevivência da família brasileira com dignidade, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos aponta o valor de R$5,4 mil como salário mínimo. Distante dessa realidade, o salário mínimo de 2022 deverá ser de R$1.169, de acordo com a proposta orçamentária anunciada pelo governo federal, R$69 a mais do que o valor salarial mínimo do ano atual.

A economista Patrícia Costa, supervisora de pesquisas do Dieese, afirma que o novo piso nacional ampliará a diferença entre o piso real, se aprovado. Para chegar ao piso salarial necessário, o Dieese considera a cesta básica mais cara de 17 capitais e as necessidades básicas de uma família com dois adultos e duas crianças, conforma estabelece a Constituição Federal. Entre elas, alimentação, educação, moradia, saúde e transporte.

Patrícia afirma que as atuais políticas sociais adotadas pelo governo – auxílio emergencial, vale gás, entre outros – apenas amenizam a situação crítica em que vivem muitas famílias. “Uma política social boa torna o cidadão apto para exercer um trabalho digno e com remuneração suficiente participar consumir junto com toda a sociedade”, diz a supervisora.

A pesquisadora lembra que para as famílias de baixa renda a maior parte da sua remuneração é direcionada à alimentação, que vem ficando cada vez mais cara no nosso país.