As eleições deste ano acontecerão com várias mudanças. E uma delas está levando ao desespero alguns grupos políticos que tem interesse em conquistar ou manter suas vagas na Câmara Municipal. É que a partir desta quinta-feira (5), está liberada a “janela” para mudança de partido, para os vereadores que pretendem disputar a reeleição ou a prefeitura de sua cidade, sem sofrerem nenhuma punição da legenda.

Sem coligações. Essa janela partidária termina no dia 3 de abril, seis meses antes do pleito. As movimentações já começaram a algum tempo, mas a partir dessa semana se intensificam. Como esse ano não teremos as coligações, ou seja, a união de vários partidos, cada partido irá para as eleições sozinho e com as suas chapas próprias de vereadores.

Quociente. Cada partido pode apresentar até 26 candidatos a vereador. Dirigentes partidários dizem que o quociente eleitoral para fazer um vereador está entre 3.800 e 4 mil votos. Alguns vereadores estão com muita tranquilidade, pois estão em partidos que lhes dão boas chances de conquistar a reeleição. Já outros, não fizeram o “dever de casa” e deixaram para a última hora o acerto da chapa ou a mudança de partido. A correria está grande e a tendência é piorar.

Pela janela. Quem analisa e acompanha o cenário local, afirma que será um mês de muitas mudanças partidárias e fortes emoções até os últimos segundos, com candidatos entrando literalmente “pela janela” e outros tentando “arrombar a porta a força” para se acomodar e conquistar a sonhada eleição ou reeleição. No dia 4 de abril, todos os partidos que pretendem disputar as eleições devem estar com registro aprovado pelo TSE.

A expectativa é que muitos nomes fortes não consigam se acomodar em boas chapas partidárias para a eleição e fiquem fora do mundo político a partir de 2021. Como diz o velho ditado. “Salve-se quem puder”.