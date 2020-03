Após moradores da região dos bairros Jardim Santa Rosa e Jardim Boa Vista em Guarapari bloquearem a Rodovia do Sol nos dois sentidos próximos a prefeitura, protestando por falta de luz. O Portal 27 procurou a operadora de energia elétrica, EDP para que ela desse explicações.

Através de nota da assessoria, a EDP disse que “Em razão dos fortes temporais que atingiram a região Sul o Espírito Santo, desde o último domingo (1) foi registrado aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia. 98% dos incidentes já foram normalizados

Nesta terça-feira (3), mais de 250 colaboradores seguem em campo para normalizar cerca de 570 ordens de serviços. Em grande parte das ocorrências os acessos estão restritos ou bloqueados, o que dificulta as atividades das equipes. Vale ressaltar que parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos. O tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico.”, disse parte da nota.

Ainda de acordo com a empresa “A EDP orienta a comunidade a não se aproximar dos cabos que, por conta da chuva, estão caídos. Para mais informações, solicitações e denúncia de possíveis riscos com a rede elétrica, ou para comunicar a interrupção do serviço, a população pode entrar em contato pelos canais de atendimento:

– Site EDP Online: www.edponline.com.br

– Aplicativo EDP Online (compatível com as plataformas Android™, iOS e Windows Phone).

– Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0707 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por semana).

– Agência de atendimento presencial (endereços de todas as unidades no site EDP Online).“