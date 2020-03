Moradores da região dos bairros Jardim Santa Rosa e Jardim Boa Vista em Guarapari bloquearam a Rodovia do Sol nos dois sentidos próximos a prefeitura da cidade. De acordo com as informações apuradas até o momento, o protesto seria por falta de luz.

Os moradores bloquearam a avenida com moveis e outros objetos que foram incendiados impedindo a passagem de veículos. Segundo moradores, desde domingo esses e outros bairros estão sem luz. Com isso moradores e comerciantes estão tendo vários prejuízos.

A Polícia Militar foi acionada. Nossa equipe de reportagem continua apurando as informações. Em breve, atualizamos a matéria