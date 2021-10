As capitais Rio de Janeiro e São Paulo estudam a desobrigação do uso de máscaras nas cidades ainda em 2021. As autoridades sanitárias estão avaliando a possibilidade de descartar a necessidade da proteção ao menos em espaços abertos, tendo em vista o avanço da vacinação e a queda de internações e óbitos por Covid-19.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou na última segunda (4) que a liberação do uso de máscara pode começar no dia 15 de outubro. São Paulo ainda não definiu a data da flexibilização do uso da proteção.

Margareth Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), avaliou que seria mais educativo no momento atual incentivar o uso da máscara em vez de flexibilizá-lo, afirmando que 65% de cobertura vacinal não seria uma taxa de conforto para dispensar a proteção.