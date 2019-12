Conhecida por suas belezas paradisíacas as Três Praias em Guarapari serão cenário de um condomínio de luxo que será construído no local. O acesso por terra, pela Rodovia do Sol que está fechado há mais de 5 anos, será reaberto ao público conforme informou a Prefeitura.

A Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos (Semap) informou que o empreendimento é composto de áreas fechadas e abertas ao público, que vai dar livre acesso às Três Praias, através de dois caminhos, uma trilha ecológica e um embarque e desembarque de veículos.

A divulgação da liberação do condomínio foi publicada no Diário Oficial dos Municípios na semana passada (11), desde então, o Portal 27 vem tentando contato com a empresa para obter detalhes do empreendimento. Porém até o fechamento desta reportagem, não retornaram aos e-mails e telefonemas.

Por meio de nota, a Prefeitura Informou que Segundo a empresa e conforme foi apresentado por ela durante audiência pública, serão R$ 27 milhões de reais investidos em obras e projetos, além de mais de mil empregos diretos e indiretos que serão gerados.

Segundo a empresa, ela já possui licença prévia com pedido de renovação, protocolo de licença de instalação e laudo do Idaf. Para definição da data de início das obras está sendo aguardada a licença ambiental de instalação pelo IEMA.

A Semap informa que o empreendedor contemplou e manteve todas as exigências legais colocadas pela Prefeitura Municipal e ouviu o público, através de audiência pública.

“Esperamos que esse empreendimento se torne referencia à outros que virão com a retomada do crescimento imobiliário no nosso município”, disse a secretária de Análise e Aprovação de Projetos, Milena Ferrari.