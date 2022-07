A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa/ES) informa que iniciou nessa sexta-feira (22) a investigação de dois casos suspeitos de Monkeypox (varíola do macaco). Ambos são homens, com idade entre 30 e 39 anos e apresentam sintomas como erupções cutâneas.

O primeiro caso tem histórico de viagem recente ao estado do Rio de Janeiro. O segundo, apesar de não se enquadrar nas definições de caso suspeito definidas pelo Ministério da Saúde, em relação a histórico de viagem e/ou contato com caso suspeito e/ou positivo, a Sesa orientou à vigilância municipal que realizasse a coleta das amostras para investigação devido aos sintomas apresentados pelo paciente.

Os dois pacientes estão em isolamento e sendo monitorados pela vigilância epidemiológica municipal, que acompanha também os contatos desses pacientes.

As amostras do primeiro caso relatado foram coletadas e seguiram para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), para fluxo laboratorial da realização de diagnóstico diferencial. As do segundo caso relatado serão coletadas na próxima segunda-feira (25). Após análise no Lacen, as amostras serão encaminhadas ao laboratório de referência, no Rio de Janeiro.

A Sesa ressalta que o Lacen é capacitado para realizar o teste molecular específico para detecção do vírus da Monkeypox, porém ainda não recebeu os insumos do Ministério da Saúde.

A Secretaria informa ainda que com estes dois novos casos em investigação, o Estado soma oito casos notificados. Todos os casos são de homens, com idades entre 20 e 49 anos. Desses, três foram descartados, dois deram positivos e três estão em investigação.