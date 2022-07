O deputado estadual mais votado da atual legislatura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai disputar uma das dez vagas capixabas na Câmara Federal nas eleições de outubro. O professor Sergio Majeski (PSDB) confirmou a pré-candidatura a deputado federal nesta sexta-feira (22), em anúncio nas redes sociais.

“Quando entrei para a vida pública, coloquei como pré-requisito ser um deputado como sempre imaginava e cobrava que os outros fossem: independente, fiscalizador, combativo, anticorrupção, responsável com os recursos públicos e coerente. E é o que tenho feito. Trabalhei, abordei pautas que ficavam à margem do conhecimento das pessoas. Tentaram fazer eu desistir, mas não recuei. Agradeço a quem me apoiou. Tenho fé, vou à Missa todo domingo e conto com a mesma energia para representar os capixabas numa outra esfera. Muita coisa só pode ser debatida em Brasília. Com a experiência desses dois mandatos, posso dar uma contribuição significativa. A maioria dos que estão na Câmara Federal se preocupa com problemas irrelevantes para os cidadãos e limitados aos próprios interesses”, destaca Majeski.

Discursos e reflexões sobre temas que estão engavetados em Brasília, por diversas vezes foram abordados por Majeski no parlamento capixaba. Suas principais cobranças envolvem as reformas do Pacto Federativo e Tributária, a prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado e a Lei de Responsabilidade Educacional.

“Também é preciso cumprir legislações existentes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação”, finaliza Majeski.

Professor com 31 anos de experiência, Sergio Majeski nasceu em Santa Maria de Jetibá e mora em Vitória há mais de 30 anos. Graduado em Geografia e mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, lecionou em escolas das redes públicas estadual, municipal e particular.

Eleito deputado estadual em 2014 e reeleito em 2018, sempre fez campanhas baratas – R$ 18 mil em 2014 e R$ 34,4 mil em 2018 – utilizando prioritariamente as redes sociais. Na Ales, realizou processo seletivo para contratar assessores. Atualmente, conta com apenas sete em seu gabinete, 12 a menos que a quantidade máxima permitida pela Assembleia. O baixo custo de seu mandato gerou uma economia de mais de R$ 4 milhões em recursos públicos até junho deste ano.

Majeski apresentou 233 projetos de lei e de resolução e 1.281 indicações e proposições, além de propostas de emendas à Constituição. Seu índice de presença nas sessões e reuniões de comissões da Ales é de 100%.

Outra inovação é sua presença constante nas escolas estaduais, realizando visitas técnicas para verificar as estruturas e atualizando demandas com os profissionais da educação. Foram 438 visitas às unidades e diversas propostas e cobranças formalizadas para melhorar a infraestrutura da Rede Estadual, o aprendizado dos alunos e garantir direitos e valorização dos profissionais.