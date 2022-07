Em visita ao Estado do Espírito Santo, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), fez um discurso neste sábado (23), onde afirmou que luta pelo país e disse. “Peço que o povo brasileiro não experimente as dores do comunismo”.

Ele participou do evento “Marcha para Jesus” e discursou em cima de um trio elétrico na praça do Papa, após motociata com apoiadores que passou pela terceira ponte, por Vitória e pela Serra. Bolsonaro foi recebido sob gritos de “mito”, acompanhado pela primeira-dama, Michelle e por algumas lideranças políticas do estado. Confira parte do discurso dele na praça do Papa.