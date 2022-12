Uma festa para valorizar o servidor e fazer uma bela confraternização para fechar o ano de 2022. Um ano de muito trabalho para os servidores públicos municipais de Guarapari, que em todos os setores, estão sempre prontos para atender a população.

No último dia 2, os servidores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores de Guarapari (Sintrag), se reuniram em uma bela festa com muito chopp, música e churrasco. Esse evento já acontece há mais de 15 anos, como forma de valorizar os servidores filiados ao Sintrag. Foi um evento com muita gente animada. O portal 27 esteve lá e você confere a cobertura no vídeo abaixo.