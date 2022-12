Alunos da escola municipal Marlene Petri, localizada no distrito de Alto Pongal, no interior de Anchieta, foram premiados em três feiras de ciências. Os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, Diego Carvalho Boldrini, Pablo Gomes Foresti e Róger Palaoro Lourencini, criaram uma ‘Bengala Inteligente’, projeto que foi apresentado no evento Ciências para Todos, promovido pela Secretaria de Educação de Anchieta.

Na ocasião a ideia dos jovens alunos rendeu primeiro lugar na categoria “Solucionando Problemas da Comunidade”. A ideia é um protótipo de “Bengala Inteligente” feita de cano PVC e materiais plásticos utilizando o sistema arduino (placa de prototipagem eletrônica de código aberto), com um sensor ultrassônico que permite a emissão de sons ao se aproximar de qualquer objeto.

Depois do sucesso no evento do município, os alunos foram então inscritos na Feira de Ciências Sul Capixaba (FECISC), promovida pelo IFES campus Piúma. Nesse evento o projeto ganhou novamente em primeiro lugar na categoria “Ciências Biológicas”. A vitória gerou uma credencial para participar da maior feira de ciências do Espírito Santo, a Feira de Ciências Norte Capixaba (FECINC), onde os alunos foram classificados como destaque na categoria “Acessibilidade”.

“A trajetória em feiras de ciências no ano de 2022 foi encerrada, porém, há muito o que se fazer, estudar e aprimorar. O projeto ‘Bengala Inteligente’ ainda tem muito para oferecer para a comunidade científica e também para os seus futuros usuários”, disse a direção da escola, parabenizando o feito dos alunos.

O projeto teve orientação da professora de ciências, Jheniffer Abeldt Christ.