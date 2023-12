A Maple Bear Guarapari recebeu na noite dessa terça-feira (28) o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Wagner Borges, para um workshop sobre como prevenir e agir em casos de acidentes domésticos. A ação é parte do projeto “Mãe Prevenida Vale uma Vida”, do Corpo de Bombeiros capixaba.

A iniciativa de levar o tema para a escola partiu da coordenadora de marketing da instituição, Angélica Cardoso. Esposa de bombeiro e mãe de duas crianças, ela conta que todos os acidentes domésticos com os filhos aconteciam na ausência do marido. “Eu entendi, primeiramente, a minha necessidade como mãe, de estar preparada nesses casos, e como isso poderia salvar a vida de outras crianças se as mães também tivessem esse preparo na hora de reconhecer uma situação de perigo e agir a tempo”, explicou.

Durante a palestra, Coronel Wagner levou casos de acidentes com os quais se deparou em anos de carreira, fez alertas importantes para as mães e deu dicas de como agir em determinadas situações. Ele ainda elogiou a ação da Maple Bear Guarapari de levar o tema para conhecimento da comunidade escolar. “Foi uma iniciativa fantástica. É impedir que a escola vá ao sepultamento de uma criança vítima de um acidente doméstico. Tendo atenção às dicas, a gente diminui em mais de 75% o risco de morte de uma criança. A escola está de parabéns pela iniciativa e pelo cuidado com as crianças, isso representa uma atitude de prevenção e proteção à vida”, disse.

Criado em 2014, o “Mãe Prevenida Vale uma Vida” foi inspirado em um caso que aconteceu na família do próprio militar, no qual ele quase perdeu o filho de 1 ano na época. Desde então, o projeto já treinou mais de 42 mil mães no Espírito Santo.

As valiosas dicas foram esclarecedoras para as mães que compareceram ao evento, como Tatiane Azara, mãe do aluno Felipe, de 5 anos. Segundo ela, a iniciativa se mostrou bastante importante e útil para situações que, às vezes, podem passar despercebidas. “Eu gostei muito. Algumas coisas eu sabia, mas outros detalhes foram muito esclarecedores. Ele trouxe dicas maravilhosas, porque relatou muitos acidentes que acontecem por um segundo de descuido. Trazer isso para a escola é muito importante, agradeço à Maple Bear pela iniciativa e ao coronel pela explicação muito clara.”

De acordo com a diretora Aline Baeta, a ação reforça o compromisso da Maple Bear de estar integrada com as famílias dos alunos. “Entendemos que é uma das missões da escola propiciar momentos de interação entre os pais, e momentos significativos, de forma que a gente traga conteúdos que possam agregar valores e informações a criação e segurança das crianças de uma maneira geral”, explicou ela ao ressaltar que os funcionários da escola também receberam o treinamento de primeiros socorros para eventuais acidentes.