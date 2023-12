Na última quarta-feira (28) e quinta-feira (29), o Maxime Centro Educacional se transformou em um verdadeiro palco multicultural durante a realização da “Copa da Cultura”. Foram dois dias repletos de espetáculos que encantaram não apenas os participantes, mas também os pais, professores e demais espectadores presentes.

As apresentações, elaboradas com esmero e dedicação pelos alunos, trouxeram à tona a riqueza cultural de diversos países, proporcionando uma verdadeira viagem ao redor do mundo em forma de performances e exposições. Cada turma foi responsável por representar uma nação específica, compartilhando aspectos históricos, políticos e culturais de maneira envolvente.

1 de 26

No primeiro dia, o 8° Ano transportou a plateia para o México, enquanto o 7° Ano trouxe a cultura japonesa à vida, seguido pelo 1° Ano que apresentou as maravilhas da Itália. Já na segunda noite, o 9° Ano encantou com uma representação vívida da Índia, seguido por uma imersão na fascinante cultura egípcia pelo outro grupo do 6° Ano, e o 2° Ano encerrou as apresentações com uma homenagem à Grécia.

O ponto alto do evento foi a abordagem profunda e abrangente que os alunos adotaram ao estudar e retratar cada país. As apresentações não se limitaram a danças e músicas típicas, mas também incluíram elementos históricos e políticos, demonstrando o esforço dos estudantes em compreender a fundo a riqueza cultural dos países representados.

Antes de subirem ao palco, cada turma empenhou-se em transformar as salas de aula em verdadeiros pedaços do país escolhido, criando uma atmosfera imersiva que transportava os espectadores para além das fronteiras físicas do educacional. Os alunos não apenas estudaram sobre a cultura, mas se caracterizaram como habitantes destes países, proporcionando uma experiência autêntica aos presentes.

1 de 7

“Falar da Copa da Cultura é como se nós todos estivéssemos viajando para cada país. Para a gente é um prazer e um orgulho muito grande. Tudo isso significa dar asas para esses alunos voarem. E eles voam de tal forma que é inacreditável o que eles apresentam aqui”, disse o diretor Luiz Henrique.

A diretora Mary Lucy também falou do evento. “Como fiquei feliz com a retomada da Copa da cultura. Um evento que realizamos por muitos anos e que marcou a vida dos alunos. Eles deram um show. Muita dedicação, organização e comprometimento. Esse momento ficará eternizado em suas memórias e de suas famílias. Parabenizo e agradeço aos professores e a toda equipe Maxime pelo empenho para que esse maravilhoso projeto voltasse a acontecer”, finalizou.