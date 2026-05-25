Tragédia no ES: Acidente com 7 veículos mata casal e deixa crianças em estado grave na BR-101

Um grave engavetamento envolvendo sete veículos resultou na morte de duas pessoas e deixou outras três gravemente feridas, na tarde deste domingo (24). O acidente ocorreu por volta das 17h20 no quilômetro 294,1 da BR-101, conhecido como Rodovia do Contorno, no município de Cariacica, Espírito Santo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as colisões em cadeia envolveram duas carretas, quatro carros e uma van.

As vítimas fatais — um homem de 44 anos e uma mulher de 48 — viajavam em um Volkswagen Gol. Duas crianças de 10 anos que também estavam no veículo foram socorridas em estado grave.

Estado das Vítimas por Veículo. O impacto do acidente afetou os ocupantes de forma distinta. Veja o balanço divulgado pelas autoridades:

VW Gol: O motorista (44 anos) e a passageira (48 anos) morreram no local. Duas crianças de 10 anos foram resgatadas com lesões graves e levadas ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.

O motorista (44 anos) e a passageira (48 anos) morreram no local. Duas crianças de 10 anos foram resgatadas com lesões graves e levadas ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Van: Um passageiro de 26 anos sofreu ferimentos graves. O motorista (29 anos) e outros dois passageiros (24 e 43 anos) saíram ilesos.

Um passageiro de 26 anos sofreu ferimentos graves. O motorista (29 anos) e outros dois passageiros (24 e 43 anos) saíram ilesos. Carro 1: O condutor não se feriu; a passageira teve apenas lesões leves.

O condutor não se feriu; a passageira teve apenas lesões leves. Carretas e demais carros: Os motoristas das duas carretas (42 e 44 anos) e dos outros dois carros de passeio (36 e 51 anos) saíram totalmente ilesos.

Impacto no Trânsito e Investigação. A Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho, informou que o acidente provocou a interdição total da pista no sentido Sul, além do bloqueio de uma das faixas no sentido Norte. O tráfego na região só foi completamente liberado por volta das 23h18.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados para prestar apoio e investigar as causas do engavetamento. Novas informações serão adicionadas assim que os laudos forem liberados.