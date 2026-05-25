Mudança no Enem 2026: Alunos da rede pública terão inscrição automática a partir de hoje

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começam nesta segunda-feira (25) e vão até o dia 5 de junho, realizadas exclusivamente pela Página do Participante na internet.

A grande novidade deste ano é a inscrição automática para alunos do 3º ano da rede pública. Os dados desses estudantes serão enviados diretamente pelas redes de ensino. Se você se encaixa nesse perfil, seu único papel será acessar o sistema para confirmar sua participação no exame, escolher o idioma da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), indicar a cidade onde deseja realizar o exame e solicitar recursos de acessibilidade, caso precise.

Para os demais candidatos, a taxa de inscrição permanece em R$ 85, com prazo de pagamento até o dia 10 de junho. Para esta edição, o Inep planeja expandir a estrutura do exame, estimando cerca de 10 mil locais de prova espalhados por todo o país.

O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo o critério de seleção para o Sisu, Prouni e Fies, além de instituições privadas. Além disso, o Enem continua valendo como certificação de conclusão do Ensino Médio para candidatos maiores de 18 anos que atingirem a pontuação mínima.

Datas Importantes (Cronograma Completo)