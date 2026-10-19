TRE-ES altera três locais de votação no Espírito Santo para o 2º turno das Eleições 2026

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) confirmou a alteração no endereço de três locais de votação no Estado para o segundo turno das Eleições 2026, agendado para o próximo domingo (25 de outubro). Na votação, os eleitores capixabas escolherão o próximo governador do Estado e o presidente da República.

De acordo com o tribunal, as mudanças foram pontuais e motivadas por reformas de infraestrutura nas unidades de ensino que sediavam os postos eleitorais nos municípios de Ibatiba, Ibitirama e Itaguaçu. O Espírito Santo conta com um total de 1.767 locais de votação e os demais 1.764 endereços permanecerão sem alterações em relação ao primeiro turno.

Locais de Votação Alterados no Espírito Santo

Para mitigar eventuais transtornos no dia da votação, o TRE-ES informou que instalará faixas informativas nas fachadas dos prédios antigos indicando o novo endereço de cada seção:

Município / Região Local Antigo (1º Turno) Novo Local de Votação (2º Turno) Ibatiba (Região do Caparaó) Escola Eunice Silveira Escola Helena Valadão Ibitirama (Região do Caparaó) Escola Eliza Pacheco CEMEI Maria Lemos Faleiro Itaguaçu (Região Norte) EMEF Padre Alonso Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil (em Palmeira de Santa Joana)

Mapeamento do Cenário Nacional

Em âmbito nacional, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabilizou a readequação de 2.033 seções eleitorais para o segundo turno das Eleições 2026. As adaptações em todo o país decorreram de reformas de última hora, falhas de acessibilidade, problemas no fornecimento de energia elétrica e avarias causadas por temporais.

Como Consultar seu Local de Votação Antes de Sair de Casa

A Justiça Eleitoral recomenda que todos os eleitores confirmem a zona e a seção eleitoral com antecedência por meio dos canais oficiais digitais:

Aplicativo e-Título: Disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store. Na tela inicial, basta selecionar a opção “Onde Votar” para visualizar o endereço atualizado, zona e seção. O documento pode ser baixado em PDF e impresso. Autoatendimento Eleitoral no Portal do TSE: Acessando o site do TSE, o cidadão pode consultar seus dados inserindo o número do CPF ou do título de eleitor, acompanhado da data de nascimento e nome da mãe. Assistente Virtual (WhatsApp do TSE): Consulta automatizada para localização de seções por mensagem de texto.

Para realizar a consulta individual do local de votação ou obter informações sobre justificativa eleitoral, acesse o portal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) ou o portal de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).