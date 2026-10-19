TRE-ES altera três locais de votação no Espírito Santo para o 2º turno das Eleições 2026

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) confirmou a alteração no endereço de três locais de votação no Estado para o segundo turno das Eleições 2026, agendado para o próximo domingo (25 de outubro). Na votação, os eleitores capixabas escolherão o próximo governador do Estado e o presidente da República.
De acordo com o tribunal, as mudanças foram pontuais e motivadas por reformas de infraestrutura nas unidades de ensino que sediavam os postos eleitorais nos municípios de Ibatiba, Ibitirama e Itaguaçu. O Espírito Santo conta com um total de 1.767 locais de votação e os demais 1.764 endereços permanecerão sem alterações em relação ao primeiro turno.
Locais de Votação Alterados no Espírito Santo
Para mitigar eventuais transtornos no dia da votação, o TRE-ES informou que instalará faixas informativas nas fachadas dos prédios antigos indicando o novo endereço de cada seção:
|Município / Região
|Local Antigo (1º Turno)
|Novo Local de Votação (2º Turno)
|Ibatiba (Região do Caparaó)
|Escola Eunice Silveira
|Escola Helena Valadão
|Ibitirama (Região do Caparaó)
|Escola Eliza Pacheco
|CEMEI Maria Lemos Faleiro
|Itaguaçu (Região Norte)
|EMEF Padre Alonso
|Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil (em Palmeira de Santa Joana)
Mapeamento do Cenário Nacional
Em âmbito nacional, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabilizou a readequação de 2.033 seções eleitorais para o segundo turno das Eleições 2026. As adaptações em todo o país decorreram de reformas de última hora, falhas de acessibilidade, problemas no fornecimento de energia elétrica e avarias causadas por temporais.
Como Consultar seu Local de Votação Antes de Sair de Casa
A Justiça Eleitoral recomenda que todos os eleitores confirmem a zona e a seção eleitoral com antecedência por meio dos canais oficiais digitais:
Aplicativo e-Título: Disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store. Na tela inicial, basta selecionar a opção “Onde Votar” para visualizar o endereço atualizado, zona e seção. O documento pode ser baixado em PDF e impresso.
Autoatendimento Eleitoral no Portal do TSE: Acessando o site do TSE, o cidadão pode consultar seus dados inserindo o número do CPF ou do título de eleitor, acompanhado da data de nascimento e nome da mãe.
Assistente Virtual (WhatsApp do TSE): Consulta automatizada para localização de seções por mensagem de texto.
Para realizar a consulta individual do local de votação ou obter informações sobre justificativa eleitoral, acesse o portal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) ou o portal de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).