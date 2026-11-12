Geraldo Alckmin recebe prefeitos de Vila Velha, Ponto Belo e Pinheiros em Brasília

Os prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB); de Ponto Belo, Marcos Coutinho (MDB); e de Pinheiros, Edilson Morais Monteiro (PSB), participaram de uma agenda oficial em Brasília nesta última terça-feira (10 de novembro de 2026), onde foram recebidos pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). A articulação do encontro foi viabilizada pela deputada federal eleita Emanuela Pedroso (PSB-ES), que também acompanhou as discussões.

A reunião teve como foco principal o debate sobre parcerias e a liberação de investimentos federais voltados ao desenvolvimento das três municipalidades capixabas.

Demandas de Vila Velha: Mobilidade e Drenagem

Durante o encontro, a Prefeitura de Vila Velha apresentou um conjunto de projetos estratégicos nas áreas de macrodrenagem, habitação popular e mobilidade urbana.

O prefeito Arnaldinho Borgo detalhou uma proposta inscrita no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade, com foco na continuidade viária da alça da Terceira Ponte. O escopo do projeto contempla a instalação de galerias subterrâneas nos canais da Costa e de Guaranhuns, medida planejada para otimizar a drenagem e agilizar o escoamento das águas pluviais em direção à estação de bombeamento.

No quesito mobilidade, o plano prevê a abertura de novas pistas de rolamento e ciclovias integrando a Avenida Jair de Andrade e a Fundação Bradesco, estabelecendo conexão direta com a Rodovia Darly Santos para beneficiar o fluxo de transeuntes e moradores da região.

Habitação Popular e Parceria Federal

Na vertente habitacional, a gestão municipal destacou o cronograma de entrega de moradias para 276 famílias nos meses subsequentes, além do início iminentemente programado para a construção de outras 500 unidades habitacionais no bairro Jabaeté, voltadas ao atendimento de populações em situação de vulnerabilidade social.

Ao avaliar a receptividade do governo federal, o prefeito de Vila Velha pontuou: