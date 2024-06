A experiência de fazer a Trilha da Capivara, uma trilha aquática descendo a Lagoa de Caraís no Parque Paulo César Vinha (PEPCV) é única. No último sábado (08), a atividade foi ainda mais especial, integrando as comemorações dos 34 anos da Unidade de Conservação (UC), localizada em Guarapari.

Ao todo, 20 pessoas participaram da trilha, utilizando caiaques e até stand up paddle. “Foi uma experiência muito interessante, já que os participantes tiveram a oportunidade de conhecer uma área restrita da Unidade”, disse Juliana Salgueiro, servidora do Iema que atua no PEPCV. A Trilha da Capivara percorre toda a Lagoa de Caraís, no sentido praia, sendo possível realizá-la de caiaque, com a contratação de um guia especializado.

1 de 2

Juliana Salgueiro destaca ainda que a atividade mostrou o alto interesse nesta modalidade de trilha. “Mesmo com o maior número de equipamentos na lagoa, foi possível a visita organizadamente e sem impacto”, explicou. O Parque completou 34 anos no dia 05 de junho e ainda realizará uma trilha noturna como parte das comemorações. As vagas para essa atividade já estão esgotadas.