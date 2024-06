Nesta semana, o Sine de Vila Velha está disponibilizando um total de 226 vagas de emprego com carteira assinada, no mercado formal de trabalho da cidade. Há oportunidades para profissionais de diversas funções, nas mais variadas áreas de atuação. Os interessados devem comparecer ao Sine para realizar o cadastro e garantir os encaminhamentos necessários. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 17h, na Vila do Empreendedor, situada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, na Rodovia do Sol, em Itaparica.

As 226 vagas de trabalho ofertadas pelo Sinee de Vila Velha se destinam principalmente às seguintes funções/profissões:

Açougueiro

Ajudante de açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadorias

Ajudante de cozinha

Ajudante de eletricista

Ajudante de estruturas metálicas

Ajudante de obras

Analista de logística

Armador de ferragens

Atendente balconista

Auxiliar de contabilidade

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística

Bombeiro hidráulico

Carpinteiro

Conferente de carga e descarga

Conferente de logística

Consultor de vendas

Copeiro

Costureira em geral

Cuidador de pessoas idosas e dependentes

Eletricista de manutenção industrial

Encarregado eletricista de instalações

Frentista

Garçom

Mecânico de diesel e de sistema elétrico

Mecânico de manutenção de máquinas industriais

Montador de andaimes (edificações)

Montador de estruturas metálicas

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão guincho pesado (munk)

Pedreiro de acabamento

Professor de dança

Profissional de educação física na saúde

Recepcionista atendente

Salgadeiro

Técnico em segurança do trabalho

Vendedor interno

Vendedor orçamentista

Nº 1 em geração de empregos no Estado

Vila Velha se destaca como líder estadual na geração de empregos formais, mantendo essa posição por dois anos consecutivos, entre os 78 municípios do Espírito Santo. Em 2024, a cidade segue liderando o ranking capixaba de abertura de novas vagas de emprego no mercado formal, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Esta liderança reflete o compromisso de Vila Velha em fomentar o desenvolvimento econômico e oferecer oportunidades de emprego para seus moradores, consolidando-se como um polo dinâmico e promissor para quem busca novas oportunidades no mercado de trabalho.