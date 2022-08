Um turista mineiro, de 56 anos, identificado como Marcos Antônio Bonfim, morador de Belo Horizonte (MG), morreu afogado na tarde desta quarta-feira (10), na Praia das Castanheiras, em Guarapari. Ele estava na praia com a esposa e mais um casal de amigos, quando entrou no mar na Praia dos Namorados e acabou se afogando. O corpo foi levado pela corrente para a praia do lado (Castanheiras).

Pessoas que estavam na praia no momento do afogamento, disseram que não havia nenhum guarda-vidas por perto, e dois homens entraram no mar para resgatar o homem. A esposa dele também chegou a se afogar, mas foi resgatada primeiro.

Massagem cardiorrespiratória. Eles resgataram e um dos homens, que já trabalhou de guarda-vidas, iniciou os procedimentos de ressuscitação. Uma ambulância do Samu chegou ao local, e junto com alguns guarda-vidas da prefeitura que chegaram em seguida, e auxiliaram nos primeiros socorros. Foram mais de 40 minutos de massagem cardiorrespiratória, mas o turista não resistiu e faleceu na areia da praia.

A Polícia Civil foi acionada para recolhimento do corpo, que será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.