O hospital Maternidade Cidade Saúde está em fase final de construção. E o Governo do Estado confirmou que vai assumir a funcionalidade do hospital depois de pronto junto com a prefeitura. O Governador do Estado, Renato Casagrande, disse no último dia 27 de julho, em visita as obras, que está em tratativas com a administração municipal para definir os detalhes dessa parceria.

“A Bancada Federal tem colaborado e ajudado o prefeito a fazer a construção do hospital, e o governo do Estado vai ser parceiro para fazer funcionar junto esse hospital, para poder prestar um trabalho adequado a população de Guarapari que sempre sonhou com o hospital”, ressaltou Casagrande.

O governador falou sobre a importância de um hospital de média complexidade, não só para Guarapari, mas para a região do Litoral Sul do Estado e disse que a intenção é fazer com que a estrutura seja regional, oferecendo atendimentos para os demais municípios.

“Investimento importante para Guarapari, para região Litorânea Sul, até para a região metropolitana, um hospital com 190 leitos, mais de 30 de UTI. Importante para nossa rede de prestação de serviço na área hospitalar, mas também nos serviços ambulatoriais, porque aqui com toda certeza os profissionais também vão poder prestar serviços de consultas e exames. Então o Estado será parceiro aqui no funcionamento do hospital”, disse o Governador.

A previsão de entrega do hospital, segundo a prefeitura, é de Outubro, podendo ser prorrogado para Novembro. E além da obra, orçada em cerca de 20 milhões de reais, é preciso equipar a estrutura. A Samarco doou 4 milhões de reais para investir em equipamento. Casagrande lembrou a importância da parceria público-privado.

“Fundamental a Samarco estar participando neste momento. Muito presente aqui na região, causa impactos positivos e negativos, e essa parceria é muito positiva. Do mesmo jeito que ela está ajudando também a fazer o projeto do Radium Hotel.Essa parfticipação da Samarco é muito importante”, afirmou.

Segundo a administração municipal, para equipar o Hospital Maternidade Cidade Saúde será necessário o investimento de 16 milhões. O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, afirmou que o valor deve vir do Ministério da Saúde. “O investimento da Samarco vem agregar valor. A previsão de equipamentos está na ordem de 16 milhões, e com a Samarco entrando com 4 (milhões), esse valor cai para 12 (milhões). E nós vamos trabalhar com o Ministério da Saúde no sentido de agora equiparmos o hospital com esses 12 milhões de reais”, disse o prefeito.