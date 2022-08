As vans do Projeto Bibmóvel, setor itinerante da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES), estão circulando por diversos bairros da Grande Vitória desde segunda (8).

O projeto atende bairros que estão no mapa do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Até esta quinta (11), das 12 às 17h, a van está em Divino Espírito Santo. Na próxima semana, dos dias 15 a 18 de agosto, das 12 às 17h, duas unidades móveis da Biblioteca Pública estarão em Alecrim e Terra Vermelha.

As unidades da Bibmóvel criam novos espaços de aprendizagem, de leitura e lazer, aproximando a biblioteca e o livro do cidadão capixaba. O acervo é composto por, aproximadamente, oito mil obras de literatura brasileira, estrangeira e infanto-juvenil, incluindo romances históricos, biografias e livros de autores capixabas.

Além de promover e incentivar a prática de leitura nas comunidades da Grande Vitória, o projeto facilita o acesso dessas comunidades à leitura, à informação, ao conhecimento e aos programas culturais do Estado.

O projeto é desenvolvido pela Secretaria da Cultura do Estado, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha. Mais informações sobre a iniciativa podem ser obtidas através do e-mail: bpes.bibmovel@secult.es.gov.br e do telefone (27) 98802-6142.

Saiba mais sobre a Bibmóvel:

– O público pode ler os livros no próprio local;

– Havendo interesse em fazer empréstimo, mediante cadastro, o interessado pode retirar até 2 (dois) títulos por 15 dias, podendo ser renovado;

– Para fazer o cadastro, basta apresentar certidão de nascimento ou documento com foto e comprovante de residência;

– A van é equipada com mesas e cadeiras, além de toldo de proteção do sol e TV para ações culturais