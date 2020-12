Na noite de ontem (29), o “Clube dos 13”, formado por um grupo de treze vereadores de Guarapari promoveram, no Centro de Eventos Guará, uma coletiva de imprensa coordenada pelo vereador reeleito Zé Preto (Patriotas), para anunciar o apoio ao nome de Wendel Lima para a presidência da Câmara no primeiro biênio (2021/2022) na Câmara de Guarapari.

O grupo é formado pelos vereadores: Wendel Lima (PTB), Dudu Corretor (Cidadania), Kamila Rocha (PTB), Professor Luciano (PDT), Fábio Veterinário (PSB), Dr. Franz (PP), Rosana Pinheiro (Cidadania), Sabrina Astori (DC), Chico Móveis (PSDB), Marcelo Rosa (PR), Denizart Zazá (Podemos), Oldair Rossi (DEM) e Zé Preto (Patriotas) .

O Clube dos 13 formou a chapa “Uma história que se renova” e Segundo Zé Preto, “A chapa busca união por Guarapari, mesmo reeleito, meu sentimento é de tempos novos.”, disse o vereador mais votado das eleições.

De acordo com Wendel Lima, candidato escolhido pelo grupo. “Esse grupo se formou pelo sentimento de que precisamos nos unir contribuindo para a construção de um futuro ainda melhor para nossa cidade com o sentimento que os poderes são independentes, mas precisam atuar de maneira harmônica em favor da cidade.”, disse.

Ainda segundo ele. “As urnas mostraram que poder Legislativo e Executivo precisam caminhar em entendimento, tenho experiência para conduzir os trabalhos de forma harmônica, mas respeitando o posicionamento de cada parlamentar eleito democraticamente. Quando fui presidente, a casa foi uma das mais transparentes do Espirito Santo, meu objetivo é avançar ainda mais, para que a população tenha total conhecimento dos atos e ações da Câmara de Guarapari”, afirmou Wendel Lima.

Mesa. A mesa diretora da chapa ”Uma história que se renova” será formada pelos vereadores:

Presidente: Wendel Lima (PTB)

Vice Presidente: Dudu Corretor (Cidadania)

1ª Secretária: Kamilla Rocha (PTB)

2ª Secretária: Sabrina Astori (DC)

2º Vice Presidente: Chico Móveis (PSDB)

A eleição acontece no dia 01 de janeiro logo após a posse dos eleitos no Plenário Ewerson de Abreu Sobré, sede do legislativo municipal no centro de Guarapari.