Vila Velha foi a cidade que registrou o maior número de empresas abertas e, também, o município com o maior número de empresas ativas – ou seja, funcionando regularmente –, em toda a Grande Vitória, durante o ano de 2023.

Segundo o Mapa de Empresas divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram abertos, em Vila Velha, um total de 14.486 novos empreendimentos ao longo do ano passado.

Este número corresponde a 17% de todas as empresas abertas na região da Grande Vitória em 2023. E representa, ainda, um aumento de 10% nos registros de abertura de empresas no município, em comparação a 2022.

Em relação ao número de empresas ativas, Vila Velha também liderou o ranking da Grande Vitória, com um total de 71.449 empresas em funcionamento em 2023, atuando nas mais diversas atividades econômicas do município.

Gestão. “Este resultado revela não apenas a confiança do empresariado na atual gestão, mas também no potencial econômico e na vocação de Vila Velha para o empreendedorismo. A conjuntura favorável criada pelo município reflete a soma do trabalho integrado que vem sendo feito por diversas secretarias municipais, com foco na simplificação dos procedimentos administrativos, na desburocratização e na melhoria do ambiente de negócios”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.

E ele completou: “Os esforços liderados pelo prefeito Arnaldinho foram assertivos. Estamos trilhando o caminho certo e nossas políticas de desenvolvimento econômico e social seguem apresentando bons resultados. Não é por acaso que o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE-2023) elaborado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) posicionou Vila Velha como a melhor cidade capixaba – e a 29ª do Brasil – para se empreender e se investir”.

Agilidade na abertura de empresas

Um outro estudo, desta vez realizado pela Findes apontou Vila Velha como a cidade capixaba com o menor tempo de abertura de empresas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), em 2023.

“Graças à modernização da máquina administrativa e à simplificação das normas que regem as atividades econômicas, Vila Velha hoje é a única cidade capixaba aonde o empreendedor consegue abrir uma nova empresa e obter o alvará de funcionamento num intervalo de apenas nove horas”, salientou o prefeito, Arnaldinho Borgo.

PIX. Ele destaca, ainda, que Vila Velha foi a primeira cidade do Brasil a aceitar PIX como forma de pagamento; foi o município que mais gerou empregos no Espírito Santo em 2021 e 2022; foi a 6ª cidade brasileira no ranking de melhor Capital Humano e a 11ª do país no indicador de cultura empreendedora da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

“Além disso, dados do IPC Maps – única plataforma de pesquisas capaz de apresentar em números absolutos o potencial de consumo de todos os municípios do Brasil – apontaram Vila Velha como a cidade capixaba com maior potencial de consumo, tendo movimentado, somente em 2022, mais de R$ 18,6 bilhões em compras. Portanto, em um cenário abrangente, o município se destaca não apenas como um centro empresarial dinâmico, mas também como um modelo de eficiência administrativa e de desenvolvimento econômico sustentável”, finalizou Arnaldinho.