O tíquete alimentação dos servidores de Vitória foi reajustado em 72,5% e os novos valores já passam a vigorar a partir do mês de maio. O anúncio foi na tarde desta terça-feira (26), pelo prefeito Lorenzo Pazolini, na sede da PMV. O novo valor para os servidores que atuam no regime de 40 horas semanais será de R$ 550 e para os servidores 30 horas será de R$ 440.

Reconhecendo a importância e necessidade da valorização dos servidores, o prefeito explicou que o expressivo reajuste só foi possível a partir do grande esforço para reduzir custos e recuperar a receita, por meio de um intenso trabalho da gestão. “A partir de muita responsabilidade fiscal, recuperamos a capacidade de investimento de Vitória e retomamos o protagonismo da capital. Assim, poderemos trazer 72,5% de aumento para o valor do tíquete-alimentação dos servidores”, destacou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

“Esse é um passo muito importante na valorização dos servidores públicos da cidade de Vitória. Foram necessários ajustes e decisões duras para recuperar a capacidade de investimento, mas valeu o esforço para poder reconhecer o valor do servidor”, comentou o secretário de Gestão e Planejamento, Regis Mattos.

Benefício. O benefício é concedido ao servidor público municipal de Vitória com crédito em cartão magnético, efetuado mensalmente na data do pagamento. Atualmente, são estes os valores: R$ 256 mensais para as cargas horárias de 15, 20, 25 e 30 horas semanais e R$ 320 mensais para a carga horária de 40 horas semanais.