Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram nesta madrugada (26) a apreensão de 02 indivíduos que são suspeitos de cometerem diversos furtos na cidade nos últimos dias.

Arrombando loja. De acordo com a PM, em patrulhamento preventivo durante a madrugada uma equipe de policiais militares avistou no Centro de Guarapari na Av. Roberto Calmon, dois indivíduos forçando a porta de uma loja de eletrônicos e quando perceberam a chegada da PM tentaram se evadir em uma motocicleta sem placa, entretanto, logo foram abordados. Ambos os indivíduos estavam portando simulacro de pistola, (equipamento que simula uma arma real).

Ainda segundo a PM, os indivíduos são maiores de idade, um deles tem 32 anos e o outro 40 anos. Os indivíduos transportavam também uma mochila com ferramentas para utilizarem nos furtos: 01 chave de fenda, 02 chaves de boca, 01 alicate e 01 cabeça de martelo, além de um recipiente contendo 02 pedras de crack e uma nota de R$ 2,00 em espécie.

Moto. Dando sequência as diligências, foi feito consulta através do chassi da motocicleta, onde foi identificado que não possui restrição de furto ou roubo, porém, foram feitas as medidas administrativas de trânsito devido ao licenciamento em atraso e por não possuir placa de identificação.

De acordo com a PM, um dos indivíduos se identificou com nome errado para os militares, porém, já na delegacia foi possível identifica-lo, sabendo assim que este possui diversas passagens pela polícia incluindo furtos, roubos e também sendo o principal suspeito de participar de um furto no dia 07/04/2022 no Centro, no dia 19/04/2022 em Meaípe e diversos outros furtos na madrugada por Nova Guarapari. Ambos foram entregues na Delegacia a autoridade policial para que sejam tomadas as providências cabíveis que o caso requer.