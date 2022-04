As ações dos militares do 10º BPM no fim de semana de feriado prolongado resultaram em várias apreensões no município de Guarapari. Quatro armas de fogo foram retiradas das ruas e um simulacro que era utilizado em roubos na região de Guarapari apreendido. Drogas foram apreendidas e indivíduos foram detidos. Confira:

Na noite de segunda-feira (25) um indivíduo foi detido em flagrante tráfico de drogas no bairro Aeroporto. Foram apreendidos em posse do suspeito 08 pinos de cocaína, 51 pedras de crack e 38 papelotes de cocaína.

Durante a madrugada mais drogas foram apreendidas. A ação ocorreu no bairro Santa Margarida. Foram apreendidos 52 pinos de cocaína. O suspeito dispensou o entorpecente dentro de uma sacola e os militares localizaram a apreenderam o material.

Na manhã de domingo (24) um simulacro de arma de fogo foi apreendido por militares durante uma abordagem no bairro Kubitscheck. Foi localizado ainda 11 comprimidos de ecstasy, 04 pinos de cocaína, 03 trouxas de cocaína e 01 pedra de crack e diversos cartões de bancos, transportes Universitários entre outros documentos em posse do suspeito.

Em outra ação uma arma de fogo e três munições foram apreendidas no bairro Adalberto Simão Nader. Um indivíduo foi detido. Durante a noite, outro suspeito foi detido em flagrante tráfico de drogas no bairro Pontal de Santa Mônica. Ao todo foram apreendidos 132 pinos cocaína, 10 pedras de crack e R$218,00 reais em dinheiro.

Na tarde de sábado (23) militares apreenderam duas armas de fogo no bairro Adalberto Simão Nader. Foi apreendido 01 Revolver cal .38, 01 Pistola cal .380, 01 Carregador de pistola PT 938, 18 munições de cal .38, 05 Munições cal .38.

Durante a noite, outra arma de fogo foi apreendida em posse de um suspeito. Foi apreendido 1 revólver calibre .38, 03 buchas de maconha, 02 pedras de crack e 1 pino de cocaína. A ação ocorreu no bairro Jabaraí.

Na tarde de sexta-feira (22) um casal foi detido em flagrante tráfico de drogas. Em posse deles foi apreendido 140 pinos de cocaína e 31 pedras de crack. A apreensão ocorreu no bairro Santa Mônica. Os indivíduos envolvidos nas ocorrências foram detidos e encaminhados para a delegacia local. Os materiais foram apreendidos e entregues na delegacia.