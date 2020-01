A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, realiza nos dias 29, 31 de janeiro e 01 de fevereiro, uma programação especial para fechar o verão. Na programação, shows nacionais de Eliana Ribeiro e Yasmin Santos.

Missa. Na próxima quarta-feira (29), 19h, será realizada a Missa dos Turistas, com Padre Diego. Será no antigo campo Davino Mattos, no Centro. Após a missa teremos o show nacional da cantora católica, Eliana Ribeiro.

Na sexta-feira (31), a programação acontece na Praia do Morro, Missa dos Turistas, com o Padre Genilson, mais conhecido como Padre Nith. No sábado (01), a partir das 20h, na Praia do Morro, DJ Robson Moreira e a cantora nacional Yasmin Santos.