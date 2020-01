Este é Leandro Pereira, o novo proprietário da UP Scan Guarapari. As negociações da compra da clínica de imagem odontológica iniciaram no fim de 2019. Agora, em janeiro de 2020, Leandro assumiu toda a operação da clínica.

Envolvido na cena de startups, inovação e tecnologia, Leandro é sócio e fundador de uma empresa de consultoria focada no desenvolvimento de negócios disruptivos. Nos últimos meses identificou oportunidades na tecnologia odontológica e médica. “Participo de conselhos de startups no Brasil e no exterior, Guarapari é só o início de várias unidades da UP Scan que abriremos no Espírito Santo e em outros estados”, afirmou Leandro.

Leandro tem 44 anos, casado, pai de duas meninas e já atua na área de gestão há mais de 15 anos. Foi executivo de uma multinacional de telecomunicações e atuou no Chile, Moçambique, África do Sul e Emirados. Em 2012 tirou um ano para morar e descansar em Guarapari e aqui ficou.

“Acredito muito nas pessoas e no poder econômico da cidade. Sei que a UP Scan pode ser a solução para dentistas, pacientes de Guarapari e cidades vizinhas. Além dos nossos equipamentos de alta tecnologia, focaremos na experiência do paciente e dos nossos parceiros. O dentista, ao indicar a UP Scan, terá a segurança de uma ótima qualidade na imagem e seu paciente satisfeito ao retornar para o procedimento.”

“Já tive outras experiências de sucesso por aqui, com comércio de Suplementos e idealizei e criei a Academia Fitbox. Um modelo de negócio inovador sendo a primeira academia da cidade a funcionar sem parar para almoço, até meia noite, domingos e feriados e com um espaço dedicado para lutas e com octógono oficial.” Leandro conta que com a UP Scan não será diferente e que os pacientes e dentistas de Guarapari vão se surpreender com as ações da clínica.

A UP Scan fica na R. José Barcelos de Matos (Centro Comercial Marina’s Center – sala 125) – Telefone para contato: (27) 3320-0700.