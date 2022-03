O curso de graduação em Direito da Rede de Ensino Doctum, a cada aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), fortalece o seu nível de qualidade e o compromisso da instituição com a excelência no ensino jurídico.

O resultado disso é um número expressivo de alunos e egressos aprovados no último exame, que teve sua divulgação final, após avaliação de recursos, pelo Conselho Federal da OAB, consolidando o trabalho desenvolvido ao longo da formação e a dedicação dos estudantes e professores da Rede de Ensino Doctum. Ao todo, foram 141 aprovados nas unidades de Minas Gerais e Espírito Santo.

“Nós nos orgulhamos dos resultados obtidos em mais uma edição do exame da OAB. Ele é um importante indicador de que nossa proposta pedagógica está no caminho certo, e que formamos profissionais capacitados para atuar neste vasto mercado de trabalho, com inúmeras possibilidades como é o caso do Direito”, explica a Diretora de Ensino da Rede, professora Janaína Dardengo.

O XXXIII Exame de Ordem Unificado foi realizado em todo o país entre outubro e dezembro do ano passado e consiste em duas etapas, com prova objetiva e prova prático-profissional, sendo requisito indispensável para o registro como advogado(a) nos quadros da OAB. Pode ser prestado por concluintes do curso de Direito em instituições credenciadas ou por bacharéis em Direito.

O curso de Direito da Doctum é ofertado na modalidade presencial em Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha. “Enfatizamos os parabéns para os estudantes e egressos aprovados pelo esforço e dedicação aos estudos. Vale ressaltar o comprometimento dos professores, que apesar das dificuldades enfrentadas durante a pandemia conseguiram se reinventar como profissionais e participar ativamente da preparação para a prova e nesta etapa vencida na vida de cada aluno”, finaliza Dardengo.

Conheça a lista dos aprovados no XXXIII Exame da OAB, divulgada pelas unidades Doctum do Espírito Santo

Doctum Guarapari

Felipe Monfradini de Mello

Gustavo Alexandrino Carminati

Jean Lucas Simões Delfino

Karine Cristina da Silva Ricci

Kleber Benevolo Filho

Larissa Pereira Ambuzeiro Ferreira

Leandro Barsali Loureiro

Letícia Raidan Gobbi

Malena Silva Faustino

Marceline Marvila e Silva Faria

Shirley Simões Veridiana

Thais Aparecida Ravaiani Vieira Rocha

Doctum Serra

Aline Nazario Guedes

Amanda Dias de Amorim

Ana Flávia Batiston

Bruno Rodrigues da Silva

Fabiana do Nascimento

Natielly Xavier Pereira

Sanchainy Sanuza Waldetario Porfírio

Doctum Vitória

Ana Paula da Silva Moraes Rodrigues

Brenda Rodrigues da Silva

Carolyne Lima Guilherme

Gilvan Carlos de Almeida Motta

Giovanna Paola Costa Negrini

Helena Miranda Monteiro de Souza

Ideer da Costa Vieira

Isabella Martins Lopes

Ivana dos Santos Sabará

Judith Pereira Vieira

Leandro da Costa Mattoso

Leonardo Rodrigues de Paula

Levi da Silva

Lorenzo Brunello Rasera

Maíra Rodrigues de Jesus

Marcella Caroline Costa Corrêa

Marcelo de Souza Bello

Mayara Morais da Vitória

Mirilandes Alves Souza

Renan Soares da Silva Junior

Rodrigo Pinto Benevides

Schislayne Silva Coelho

Thayná da Silva Vasconcelos

Wéliton Luiz Nunes Pereira