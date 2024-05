A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Manoel Rozindo da Silva, localizada no município de Guarapari, realizou uma Feira de Matemática em celebração ao Dia da Matemática, celebrado na última segunda-feira (06). A feira teve como objetivo apresentar a Matemática como uma Ciência viva e dinâmica, que se faz presente não apenas nos livros escolares, mas também em inúmeros aspectos do cotidiano, contribuindo para o progresso da humanidade.

Foram desenvolvidas atividades lúdicas, que exploraram a Matemática a partir de jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos de perguntas e respostas, a Matemática presente no corpo humano, na Música e no Universo, além das “mágicas” e brincadeiras de adivinhações, que nada mais eram do que conceitos matemáticos bem aplicados às situações evidenciadas na atividade.

De acordo com Camila Pagung, professora responsável pela ação, os conceitos explorados nas atividades despertaram nos estudantes o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a estruturação de conceitos e técnicas para compreensão de fenômenos e resolução de problemas. “Os trabalhos ficaram muito especiais e mostraram o quanto a Matemática pode ser interessante e atrativa. Acredito que muito aprendizado emergiu em meio à diversão. Fiquei muito feliz com o resultado!”, afirmou a professora.