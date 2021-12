Um final de ano trágico para um grupo de mineiros. Um ônibus que saiu de Belo Horizonte, e que seguia para Guarapari, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de 40 metros na cidade de João Monlevade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o acidente, que aconteceu na BR-381, duas pessoas morreram e 34 ficaram feridas. O ônibus é da empresa Buser e as vítimas fatais são um homem e uma mulher. O homem se encontrava na parte dianteira do veículo e a mulher estava na parte de trás. Eles ainda não foram identificados. Parte do veículo ficou submersa em um córrego.

Havia 47 pessoas no veículo, contando com o motorista, que chegou a fazer o teste do bafômetro, mas não constou uso de álcool. Ele disse aos policiais que teve um mal súbito e perdeu o controle da direção.

Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. O Corpo de Bombeiros informou que foram necessárias quatro guarnições, além do apoio da Polícia Militar, PRF, SAMU, Polícia Civil e socorristas locais para ajudar no resgate. A pista sentido Espírito Santo foi liberada pela PRF-MG às 03h10.