Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), indicam que o Espirito Santo já teve seis mortes pelo surto de gripo. Segundo a SESA, os exames analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) tem indicado a predominância da Influenza A (subtipo H3N2).

Das 17.186 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas neste ano, entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 01 e 51, 519 foram confirmadas para Influenza A, com uma positividade de 3,02% das amostras. Até o momento, a Sesa aguarda resultados de sequenciamentos genéticos de amostras que foram encaminhados à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Mortes. Em relação aos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, há a confirmação de 38 casos e 06 óbitos – 04 deles foram confirmados na SE 49 e 02 na SE 51. Os dados são do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).

A Sesa ressalta, entretanto, que aguarda o restabelecimento do sistema de notificação do Ministério da Saúde para ter o balanço completo sobre a Influenza no Estado.

Perfis dos óbitos por SRAG – Influenza:

1 acima de 90 anos de idade, 1 de 80 a 89 anos, 3 de 70 a 79 anos, 1 de 40 a 49 anos. 3 residentes em Cariacica, 2 em Vitória e 1 na Serra.

*com informações da SESA