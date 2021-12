Como parte das atividades de fim de ano desenvolvidas pelo Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, na semana do Natal, os pacientes, acompanhantes e colaboradores da instituição receberam a visita do grupo Super Amigos Solidários, uma turma que se transforma nos super-heróis Batman, Robin, Flash, Homem-Aranha e Capitão América. Além de fotos e interação, também foram distribuídos presentes para as crianças. Atualmente, o hospital está sob a gestão do Instituto Acqua, em parceria com a Secretaria da Saúde (Sesa).

A equipe de super-heróis é do município de Cariacica e atua em outros hospitais da Grande Vitória há quatro anos, tendo visitado o Himaba pela primeira vez. O grupo é composto por Marcelo Moraes (Batman), Almir Júnior (Homem Aranha), Fransuel Manea (Capitão América), Maicon Richard (Flash) e Artur Batraque (Robin).

O professor Marcelo Moraes contou que foi uma experiência maravilhosa. “Foi muito bom poder levar alegria, esperança, carinho e emoção para as crianças hospitalizadas no Hospital Infantil de Vila Velha. Deixamos aqui a nossa gratidão e nos colocamos sempre à disposição para promover esses instantes de felicidades para eles”, disse.

Quem aprovou a passagem dos heróis pela pediatria foi a paciente Monica Dalbó, de 11 anos, que saiu de Conceição do Castelo com a mãe, Venilda. A acompanhante, inclusive, reforçou que a iniciativa traz alívio e alegria não só para as crianças, mas também para os pais e responsáveis que acompanham o momento de internação. “Pude sentir a alegria da minha filha ao receber a visita do grupo. Foi transformador esse momento. Gostamos muito e só temos a agradecer”, comentou.

A assistente social Maria Inês Tannus Vianna, que atua há mais de 20 anos no Himaba, aproveitou o momento de interação com os personagens e ressaltou que a ação foi gratificante. “O ambiente hospitalar é desgastante, principalmente para acompanhantes e pacientes em idade mais avançada, pois já têm entendimento sobre a situação. Receber os super-heróis possibilitou que, mesmo por alguns minutos, essas crianças e adolescentes tenham esquecido de que estão em um hospital. A expectativa é de que esse tipo de ação aconteça com mais frequência, contando com o engajamento de todos os setores no planejamento das atividades”, destacou a profissional.

Semana de atividades humanizadas

As últimas semanas do mês de dezembro estão sendo de atividades de humanização no Himaba. Desde o dia 17, a unidade de saúde tem recebido grupos de capelania e instituições religiosas para realizar distribuição de kits de higiene para os acompanhantes e brinquedos para as crianças internadas, além dos grupos de palhaços voluntários que já vinham mantendo a rotina de visitas aos finais de semana.

No último dia 20, a brinquedoteca da nova ala pediátrica recebeu, pela primeira vez, uma sessão de cinema para as crianças e acompanhantes do setor. Em cartaz, filmes com temática de Natal sugeridos pela terapeuta ocupacional atuante no espaço Aline Damasceno. A proposta é tornar a iniciativa permanente, com realização mensal. Já no dia 23, foi realizado um lanche especial para os pacientes da ala psiquiátrica, com muitas guloseimas, como pipoca, bolo, bombons e chocotone.

Nos dias 23 e 24 de dezembro, foi a vez da equipe multidisciplinar do hospital, envolvendo profissionais da psicologia, serviço social, fonoaudiologia e enfermagem, que realizou a entrega de bonecas, amigurumis – desenvolvidos e doados por detentos do sistema prisional do Espírito Santo, que estão em processo de ressocialização – e roupinhas para recém-nascidos. Todos os setores da instituição foram contemplados.