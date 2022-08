O adolescente Caio Temponi, de 13 anos, é o mais novo estudante a ser classificado em processo seletivo de medicina no Brasil. Uma das primeiras coisas que gera curiosidade na maioria de pessoas, é sobre como acontece a rotina de estudos que resulta em tantas aprovações.

Para ajudar os estudantes que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Caio revelou 5 dicas imperdíveis de como se sair em uma das principais etapas da prova: a redação.

1- Repertório

Conforme o estudante, ler o máximo de livros para ter um bom repertório é muito importante na hora de escrever um texto, o que não é diferente no caso da redação.

2- Consumir conteúdo que auxilie o conhecimento

De acordo com Caio, “assistir a filmes e documentários, sempre atento às informações é muito importante e contribui muito para o nosso repertório. Pois, na Redação, você precisará utilizar todas as informações que acumulou ao longo dos estudos e da vida”, disse.

3- Treinar

Segundo o estudante, a prática é sim um dos fatores que leva à perfeição. “Fazer 2 ou 3 redações semanais, e nunca utilizar celular no momento da escrita são duas dicas muito importantes para ir bem na redação do Enem”, afirmou.

4- Cálculo de tempo

Calcular o seu tempo na redação e tentar, a cada Redação, ir diminuindo o tempo gasto é mais uma dica do adolescente. “No Enem, o seu tempo é corrido, logo, precisará desses minutos, para que o tempo trabalhe a seu favor”, recomendou.

5- Boa caligrafia

Por fim, Temponi afirmou que a boa caligrafia também é uma forte aliada para os estudantes que vão prestar o exame.

“Fazer uma letra legível, para que o corretor possa ler sua redação com boa impressão também é importante. Não adianta correr contra o tempo e deixar sua letra ilegível. Com uma boa caligrafia, com certeza, seu resultado será bem melhor”, finalizou.

Caio já foi aprovado na última edição do vestibular da Universidade de Fortaleza (Unifor), de medicina, mas não parou por aí. A aprovação mais recente foi para o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA).

O adolescente também já foi classificado em primeiro lugar no vestibular para Administração na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e, em 2021, também ficou em primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena (MG), acertando todas as questões. Agora se prepara para o concurso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O currículo de aprovações segue logo de acabar. É que, ainda neste ano, o estudante foi medalha de ouro na 28ª Olimpíada Internacional de Matemática de Maio, na categoria até 13 anos. Ele concorria com estudantes de outros 12 países e foi o único brasileiro a conquistar tal façanha e, de quebra, alcançou a maior nota do exame, 44 pontos, contra 34 dos segundos colocados.