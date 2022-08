Neste fim de semana o projeto Arte no Parque vai ter muita brincadeira, contação de história e música.

No domingão (14) de Dia dos Pais, o palhaço Xico Xeroso marca presença com muitas brincadeiras e diversão. Já a professora Ione Duarte vai contar histórias voltadas para o público infanto-juvenil, incluindo trechos dos seus livros “O Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana: A Importância da Formação e Efetivação de um Currículo” (2020) e “A Boniteza de Ser Criança” (2021).

A leitura de parte da obra mais nova de Ione, “O Sumiço do Galo Vermelho” (2022), também está na programação. O livro, além do texto que se passa em um passeio no sítio de Santa Maria de Jetibá, apresenta também músicas e um jogo de tabuleiro.

A Barra do Jucu vai até a Prainha através da apresentação de Jura Fernandes, um dos fundadores da banda Casaca. O músico, cantor e compositor traz o show “A Guitarra Canta Congo”, que mistura o regionalismo do Congo com o som da guitarra.

Serviço:

Arte no Parque

Programação: Palhaço Xico Xeroso (recreação e brincadeiras); Ione Duarte (contação de história); e Jura Fernandes (atração musical)

Data: Domingo (14), 9h

Local: Parque da Prainha

Entrada: Gratuito