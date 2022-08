Uma operação realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, resultou na prisão de duas mulheres e de um homem, além da apreensão de dois adolescentes. A operação ocorreu durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, em Escala Operacional (ISEO), nesta quinta-feira (11), no bairro Valão, também em Cachoeiro de Itapemirim.

A ação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo), além da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Após um trabalho de investigação realizada pela Denarc, os policiais foram até ao bairro onde localizaram indivíduos suspeitos de estarem envolvidos no tráfico de drogas local. Entre eles estavam uma mulher de 23 e dois adolescentes de 17 anos. Ao serem abordados durante a revista pessoal, foram localizados quatro papelotes de cocaína.

“Neste momento, um outro indivíduo, um homem de 18 anos que estava próximo, tentou fugir, mas foi detido. No trajeto feito por ele, foram encontrados uma arma de fogo tipo pistola municiada, um carregador de pistola, dois papelotes de substância similar àcocaína”, contou o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.

Prosseguindo com a operação, foi dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão na residência da mulher de 23 anos e da outra de 57 anos. Na primeira casa, foram encontrados 20 papelotes cocaína, bem como a quantia de R$ 326,00, seis aparelhos de celular e um tablet, além de cinco porções maconha.

Já na outra residência, foram encontrados uma carga de 20 pedras de crack, bem como a quantia de R$ 324,00, e material para embalar entorpecentes. Todos os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o homem de 18 anos e as mulheres de 23 e 57 anos foram autuados em flagrante pelo crime de associação para o tráfico e tráfico de drogas.

Já um dos adolescentes responderá por ato análogo aos mesmos crimes e o outro assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos mesmo crimes e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) quando solicitado.