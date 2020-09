Fundada em Guarapari, a JB materiais de construção completa 30 anos e a festa é totalmente voltada para os clientes, amigos. Neste ano existe um diferencial, além de lançar ofertas semanais com preços arrasadores, a loja vai sortear 4 mil reais: metade em dinheiro vivo que será entregue ao ganhador, e a outra metade em prêmios voltados para uma instituição indicada pelo sortudo.

Colaborador da empresa há 30 anos e atual gerente, Roni Tavares, destaca que a JB oferece a solução completa para quem quer reformar ou construir. “Oferecemos materiais da fundação ao acabamento, com foco em piso, revestimento e porcelanato”, afirmou.

Roni afirma que as promoções estão sendo divulgadas semanalmente. Nesta semana as principais ofertas são: “tinta acrílica Economax 18 L a R$ 99,00, massa corrida a R$14,90 o saco e pisos a partir de R$14,90”, afirmou.

O sorteio de R$ 2 mil reais ocorrerá no dia 9 de outubro. Além de sair com dinheiro no bolso, o felizardo ajudará alguma instituição de sua preferência. “Com a compra de qualquer valor o cliente concorre com um cupom. Concorre a 2 mil em dinheiro e indica uma entidade para ganhar 2 mil reais em vale compras”, afirmou Roni.

A JB trabalha com formas especiais de pagamento: até 10 vezes no cartão, até 10 vezes no crediário próprio e até 24 vezes pela financeira Agoracred.

Serviço:

A JB está localizada na Rodovia do Sol, 2418, Aeroporto, Guarapari – ES.

Telefone de contado: 3361-3102

Redes sociais JB Material de Construção

*Informe Publicitário