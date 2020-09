As novas normas de funcionamento, os protocolos sanitários e as principais orientações para a reabertura segura de estabelecimentos comerciais, explicadas, simplificadas e disponíveis gratuitamente. Essa é mais recente novidade do Senac-ES, que disponibilizou todos esses conteúdos, abertamente, em seu canal oficial no Youtube (youtube.com/senaces).

O objetivo é amplificar, ao máximo, a divulgação de informações importantes e necessárias para uma retomada segura, tanto para empresários quanto para clientes. “Em momentos como esse, é essencial que todos tenham acesso a conteúdos didáticos que mostrem, na prática, o que é necessário fazer para voltar a operar com segurança e promovendo bem-estar do cliente. Como instituição de ensino, contribuir para essa volta sustentável dos diversos setores da economia também é uma das nossas missões”, conta Leonardo Davel Fernandes, Gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES.

Dentre os vídeos disponíveis no canal estão apresentações gravadas por instrutores dos cursos de beleza, gastronomia, hotelaria, entre outros, mostrando, de forma simples e de fácil entendimento, como se adequar às novas recomendações de segurança trazidas pela pandemia da Covid-19.

Importante destacar que todas as medidas ensinadas têm valor baixo e não demandam um alto investimento, tais como higienização constantes das mãos, arrumação correta de peças de mostruário para evitar que acumulem partículas contaminadas pelo Coronavírus, dentre outras.

*Por assessoria