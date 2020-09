A Petrobras fará doação de R$150 mil ao Projeto Bichos do Pantanal para compra de alimentos, água, equipamentos e medicamentos a serem utilizados no resgate e tratamento dos animais atingidos pelos incêndios na região.

Patrocinado pela Petrobras desde 2013, o projeto Bichos do Pantanal, executado pelo Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental, está atuando na região com dezenas de veterinários voluntários e parceiros, que espalham água e alimentos em áreas atingidas para que os animais não morram de fome, fazem a avaliação clínica de animais resgatados e o atendimento emergencial.

“Decidimos fazer um aporte adicional nesse momento de emergência em que o Pantanal precisa de ajuda. Essa doação vai dobrar a meta do projeto, que está realizando captação de recursos com a campanha Ação Bicho Vivo. A Petrobras está comprometida com a conservação e recuperação dos biomas brasileiros, entre eles o Pantanal”, comenta a gerente executiva de responsabilidade social da Petrobras, Olinta Cardoso.

Os animais resgatados com queimaduras graves são encaminhados para hospitais veterinários de Cuiabá e Goiás. Já os animais com ferimentos mais leves serão tratados pela equipe veterinária no local. “Diversas espécies já foram vistas nos comedouros disponibilizados. Estes animais, que resistiram ao fogo, são a nossa esperança, pois serão os responsáveis pela recuperação da vida na região”, comenta Jussara Utsch, diretora executiva do Instituto Sustentar, organização que executa o projeto Bichos do Pantanal.

O projeto iniciou em setembro a campanha “Ação Bicho Vivo” para arrecadar recursos e poder ajudar um número maior de animais. A arrecadação, devidamente auditada, será destinada para construção de locais para receber os bichos e para a compra de alimentos e materiais necessários nos resgastes e no tratamento dos animais.

A contribuição pode ser feita no site do Instituto Sustentar https://institutosustentar.net/doar/. “Com doações recebidas já foi possível adquirir dezenas de quilos de frutas, 400 quilos de milho moído e abastecer com combustível os carros de apoio e barcos dos voluntários”, completa Jussara.

O projeto Bichos do Pantanal, patrocinado pela Petrobras desde 2013, atua para ampliar o conhecimento científico e a preservação de importantes espécies da fauna pantaneira, especialmente a Ariranha (também conhecida como onça-d’água ou lontra-gigante), várias espécies de peixes e aves, e ainda a onça-pintada, que vive às margens do rio Paraguai.