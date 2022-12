O cenário para a disputa da prefeitura de Guarapari está aberto. Isso porque o prefeito Edson Magalhães não estará na disputa em 2024, pois já está no segundo mandato. Além de Carlos Von, que por decisão da justiça eleitoral, está sem poder disputar eleições por 8 anos. Sendo assim, o mercado político de Guarapari está agitado.

Ex-vereadores, vereadores, deputados eleitos, empresários e vários outros nomes, começam a se movimentar pensando em disputar as eleições de 2024. Realmente, sem os dois principais concorrentes, sobretudo sem Edson, que nunca perdeu uma eleição, o cenário está literalmente aberto e todos nomes tem chances.

São dois anos para poder “se cacifar”, como se diz no meio político, ou seja, buscar se destacar no meio político. Buscar uma posição que convença o eleitor de que seu nome tem potencial para ser prefeito. Quem tem mandato pode fazer isso com mais facilidade, quem está fora da política terá mais dificuldades. Mas não é uma formula mágica. Muitos com mandato se afundam. Temos exemplos em Guarapari. Precisa desenhar ?

Não será fácil. É um longo caminho. Os nomes precisam de aprovações, passar por partidos, acordos e conversas. Ninguém é candidato sozinho. Mas sem dúvidas, é mais uma eleição diferente sem Edson na disputa. Como foi na última na eleição que teve que ser refeita em 2013, onde Edson conseguiu eleger Orly Gomes. O que será agora? Sai na frente quem conseguir decifrar e antecipar o cenário da próxima eleição em Guarapari. E já tem gente decifrando esse enigma…