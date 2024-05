Na noite de quarta-feira, dia 1º de Maio, um policial militar, identificado como Soldado Saimen Rodrigues, foi vítima de um tiro na cabeça durante uma abordagem a um veículo.

Tudo começou por volta das 23h, quando o Soldado Rodrigues e seu parceiro patrulhavam a Avenida Laranjeiras. Um veículo em atitude suspeita, com mudanças bruscas de direção e manobras perigosas após notar a viatura, despertou a atenção dos policiais.

Ao darem voz de parada, o condutor do veículo desobedeceu e acelerou, dando início a uma perseguição. Reforços foram solicitados e, após a colisão do carro dos suspeitos na Rua Jabuticaba, os policiais se aproximaram com cautela.

No entanto, foram recebidos com disparos de arma de fogo pelos ocupantes do veículo. Os agentes revidaram e dois suspeitos se renderam, jogando-se ao chão. Foi neste momento que o Soldado Rodrigues, ao se dirigir ao veículo para verificar se havia mais alguém no interior, foi atingido por um tiro na cabeça.

Enquanto o policial ferido recebia os primeiros socorros do colega, os dois suspeitos que se renderam aproveitaram a oportunidade para fugir. O Soldado Rodrigues foi levado com urgência para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde permanece internado em estado grave.

A Polícia Militar investiga o caso com afinco, buscando identificar e localizar os suspeitos. A suspeita é que um terceiro ocupante estivesse no veículo. A comunidade espera por justiça neste caso que vitimou um servidor da segurança pública no cumprimento do seu dever.

Estão sendo caçados. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, afirmou em vídeo que militares estão em busca dos suspeitos de atirar contra o policial militar. “Esses indivíduos estão sendo caçados pela Polícia Militar. Nós devemos caçar esses indivíduos até prendê-los, de um jeito ou de outro”, disse o comandante.

Ainda por meio de suas redes sociais ele afirmou que “Após a hostilidade dos criminosos, determinamos uma saturação no Bairro Cidade Pomar, na Serra, que será ocupado permanentemente até a identificação e prisão dos autores desse crime. Não toleraremos nenhum tipo de agressão injusta contra policiais militares ou quaisquer outros agentes das forças de segurança, que é uma agressão ao próprio Estado”, escreveu o comandante.

Ainda segundo ele. “Nossa resposta, como sempre, para casos dessa natureza, será enérgica, dura e pontual. Orientamos que os criminosos que cometeram essa ação injusta e covarde se entreguem porque vocês já estão sendo caçados.”

Caso você, cidadão de bem, tenha alguma informação, nos ajude e denuncie por meio do 181, cujo sigilo é absoluto.