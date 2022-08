Um grande passo para o atendimento das famílias de crianças e adolescentes autistas foi dado nesta quarta-feira (17): a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes) inaugurou uma sede da entidade no bairro Santa Cecília, em Cariacica.

O município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), cedeu um imóvel para abrigar a sede e também vai estabelecer parcerias para possibilitar o funcionamento do local, que vai atender a até 175 crianças e adolescentes por mês

O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Euclério Sampaio, que há um ano assinou um termo de intenção de parceria com a Amaes. “Essa parceria tem o objetivo de cuidar das pessoas que fazem parte do espectro autista em nosso município. Estou muito entusiasmado e feliz, e mais ainda em saber o carinho que vocês têm com as nossas crianças. Isso enche meus olhos!”, declarou o prefeito.

“Estamos muito felizes com essa grande inauguração. A Amaes Cariacica chegou como mais uma prova de cuidado e respeito pelas pessoas com autismo na gestão do nosso prefeito Euclério Sampaio”, acrescentou Danyelle Lirio, secretária de Assistência Social.

A Amaes foi criada em 2001 por pais de autistas com o intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas famílias. Oferece atendimento pedagógico, clínico e serviço social intersetorial incentivando a inclusão social dos pacientes.

A Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes) de Cariacica fica na Rua Ipanema, nº 10, bairro Santa Cecília