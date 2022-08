A banda de rock brasileira e guarapariense já tem datas marcadas em Seattle, Los Angeles, Phoenix, Houston, Virginia e Philadelphia.

Após a turnê pelo Brasil no final do ano de 2021 e meados do ano de 2022, onde se apresentaram em: Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Brasília, Belém, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória/ES, Salvador e Recife.

A banda segue um caminho impecável e representando muito bem o Brasil pelo mundo afora. Em um cenário musical alternativo ao estabelecido pela indústria e desafiando as tendências atuais, um grande número de projetos musicais estão sendo desenvolvidos que defendem as harmonias incombustíveis do rock em todas as suas diversas ramificações.

Um dos últimos grandes estilos, criado a partir de diferentes misturas objetivas de rock, é o grunge. Tendência e sonoridade nascida na indústria musical norte-americana, precisamente na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, e da qual temos grandes expoentes de classe mundial.

É nesta vertente do rock que vive, sobrevive e prospera a banda brasileira e chilena Tatto Falconi TTF, um projecto de longa data que conseguiu projetar-se internacionalmente no qual desenvolveu toda a sua carreira musical, integrando grandes festivais em países tão diversos como Estados Unidos, Japão e Europa.

A banda, com uma longa carreira discográfica, apresenta hoje os seus dois novos álbuns de estúdio, chamados “All” e “Ela me prefere doidão” sendo o número 21 da sua carreira, que demonstra a experiência adquirida ao longo do caminho.

São dois álbuns, um em inglês e outro em português que serpenteia entre os ritmos do grunge e com o tempero do stoner rock que se faz sentir em várias das suas canções. Disco que se soma a produções anteriores em espanhol.

“Os novos discos em inglês e português são um trabalho árduo que nos levou um ano de muita composição e criatividade. Sem dúvidas, são nossos melhores álbuns e esperamos que todos os nossos fãs latino-americanos, de todo o Brasil e países de língua inglesa de todo o mundo, possam apreciá-lo como nós ao ouvirmos a produção final”, comenta Giovanni Falconi Ossa, líder da banda

A banda, que também conta com George Elso no baixo, Cristóbal Casajeros na bateria e Juan Pablo Barra nos teclados, anuncia uma turnê por Seattle, Los Angeles, Phoenix, Houston y philadelphia, além de datas no México, Colômbia e Argentina. A turnê levará o mesmo nome de um álbum carregado de histórias sombrias de vida, desgostos, desabafos, frustrações e muita raiva, como indica a banda.

Sem dúvida, Tatto Falconi TTF é uma das grandes bandas grunge do Brasil, uma banda de exportação e fiel representante de um estilo sempre atual e com fiéis seguidores em todo o mundo. Depois da turnê o cantor guarapariense Giovanni Falconi Ossa seguirá também com o seu projeto como cantor solo e preparará o seu quarto disco.

A banda foi convidada para tocar em vários festivais e abrir para as bandas Pearl Jam e Korn na sexta-feira, 29 de julho, em Seattle. Sábado 30 de julho na Califórnia Los Angeles, sexta-feira 5 de agosto em Phoenix, sábado 6 de agosto na Filadélfia e sexta-feira 12 de agosto em Houston.

Giovanni Falconi Ossa é o líder do quarteto e nos comentou em entrevista que o motivo desta turnê pelos EUA e América do Sul é também promover o seu novo álbum “All” e expressa que este álbum tem todas as suas canções cantadas em inglês, o que tem permitido ele entrar no mercado mundial da língua inglesa junto com outros discos também em inglês.

Graças às plataformas digitais, e porque a banda tem músicas também cantadas em espanhol e português, permitiu-lhes ter seguidores de várias partes do mundo no circuito grunge que ainda está muito em vigor, após a sua popularidade nos anos 90. com bandas como Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden.

Giovanni conta com entusiasmo que Tatto Falconi “TTF” considerou o berço do grunge para sua turnê pelos Estados Unidos, nada menos que Seattle, mas também haverá shows em outras cidades não menos interessantes ainda a serem confirmadas, diz o cantor.

Com tudo, ou melhor, com “All”, Tatto Falconi TTF retoma seus velhos hábitos, depois de uma pandemia que os obrigou a se trancar e se dar a conhecer nas plataformas digitais de música.

“All” é um álbum com músicas em inglês sempre na veia do grunge e somado a produções anteriores em portugueis, como é o último disco chamado “Ela me prefere doidão” pois Giovanni Falconi é guarapariense brasileiro e chileno.

Tatto Falconi começou sua viagem aos Estados Unidos no dia 23 de julho, começando em Seattle para continuar durante julho e agosto a turnê também pela América do Sul.

“Estamos muito felizes por estar de volta à turnê depois de dois anos em confinamento devido à pandemia. Felizmente, voltamos a ensaiar, criar músicas e adicionar mais teclados com o apoio de Juan Pablo Barra”, indicou Giovanni Falconi Ossa.

O músico capixaba enviou um forte abraço a todos os seus seguidores e convidou-os a visitar as redes do quarteto em @TattoFalconiRoc no Twitter ou @tattofalconibanda no Instagram.

Twitter: TattoFalconiRoc

Instagram: TattoFalconiBanda

Spotify: https://open.spotify. com/artist/ 0Huu97GwdI6jrxfcKJob6C?si= ntTuiSWaROG0V4DYLfLIFA&utm_ source=copy-link