O Governo do Espírito Santo, por meio da Polícia Penal (PPES), realizou a Aula Magna para o Curso de Formação de 300 novos policiais penais na segunda-feira (19), no Cineteatro da Universidade de Vila Velha. Este evento marca o início de uma nova fase para a segurança pública do estado, com as aulas sendo oferecidas na Academia de Polícia Penal (Acadeppen) em Viana.

O governador Renato Casagrande deu as boas-vindas aos candidatos, destacando a importância da formação para fortalecer o sistema prisional e combater a criminalidade. “Cada um de vocês está escrevendo a história da nova Polícia Penal, uma força essencial para o controle prisional e a redução da criminalidade”, afirmou.

A Aula Magna contou com a palestra de André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais, que falou sobre o papel crucial dos novos policiais penais no combate ao crime organizado, enfatizando que o sistema prisional capixaba é referência nacional.

Rafael Pacheco, secretário de Estado da Justiça, ressaltou o apoio do governo na estruturação dessa nova força policial e destacou a responsabilidade que os futuros policiais penais terão em proteger a sociedade capixaba. “Esta é uma jornada de grande importância para o sistema prisional do Espírito Santo”, declarou Pacheco.

José Franco de Morais Junior, diretor-geral da Polícia Penal, emocionou-se ao agradecer o governo pela realização do concurso e enfatizou a necessidade de os novos policiais penais agirem com brio, lisura e coragem.

O curso de formação, que começou oficialmente nesta segunda-feira, tem carga horária de 612 horas distribuídas em 72 dias, e faz parte do processo seletivo que ofereceu 600 vagas para o cargo. O processo incluiu provas objetivas, testes físicos e psicológicos, exames de saúde e investigação social, todos de caráter eliminatório.

Os policiais penais terão como atribuições o planejamento e monitoramento das atividades prisionais, além de prestarem assistência às pessoas privadas de liberdade. A remuneração do cargo é de R$ 4.717,08, acrescida de auxílio-alimentação de R$ 600,00, para uma carga horária de 40 horas semanais.