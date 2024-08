No último sábado (17), o Governador Renato Casagrande inaugurou, em Pancas, o maior circuito de tirolesas da América Latina, fortalecendo o turismo de aventura na região.

Com aproximadamente três quilômetros de extensão, o circuito inclui uma tirolesa de 2.100 metros, outra de 900 metros, e atinge até 120 km/h. A inauguração também abrangeu a construção de uma praça, quiosque, pavimentação das ruas ao redor e a revitalização do Campo Bom de Bola no bairro Nilton Sá. O investimento total foi de R$ 2,35 milhões.

Além disso, Casagrande destacou outras melhorias na cidade, como a pavimentação e drenagem de ruas e a inauguração do novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A secretária de Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, enfatizou a importância do projeto para o desenvolvimento econômico e turístico da região, enquanto o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, ressaltou os benefícios das obras para a qualidade de vida dos moradores.

A revitalização do Campo Bom de Bola incluiu a instalação de um novo gramado sintético, parte de um projeto maior que abrange 150 campos em todo o estado. Na área de assistência social, o novo Creas foi inaugurado com um investimento de R$ 916 mil, reforçando o compromisso do governo com políticas públicas voltadas para a população capixaba.

Casagrande enfatizou que o conjunto dessas obras e investimentos tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores de Pancas, promover o turismo, e criar um ambiente propício ao desenvolvimento econômico e social da região.

Com informações: Assessoria de Comunicação do Governo do ES.