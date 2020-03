As secretarias estaduais de saúde em todo o Brasil divulgaram que existem, até o fechamento desta edição, 1021 casos confirmados de coronavírus no país. Dos 18 mortos pela doença no Brasil, 15 óbitos ocorreram em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro.

Até a tarde de ontem (20), eram confirmadas 11 mortes e 904 casos em todo o Brasil, de acordo com o Ministério de Saúde. O único estado do país que não possui nenhum caso confirmado ainda é Roraima.

Espírito Santo. O número de casos confirmados em território capixaba subiu para 16 nas últimas horas. Seis desses casos passam por investigação, mas, até agora, é sabido através da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) que nenhum paciente capixaba encontra-se em estado grave.

486 capixabas sob observação. O estado ainda analisa o caso de 486 pacientes notificados com suspeita de coronavírus. Até o momento, dos 655 notificados, já foram descartados 153 casos no Espírito Santo.

Os pacientes diagnosticados com o Covid-19 são dos seguintes municípios: