Em decorrência da pandemia de coronavírus, o presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PRB), decidiu suspender as atividades do anexo a partir da próxima segunda-feira (23) e liberou os servidores com 60 anos ou mais da escala de revezamento que será seguida pelos demais servidores. Os servidores idosos podem trabalhar em casa, através do teletrabalho, quando possível.

“Infelizmente, o número de pessoas mortas e contaminadas em nosso país só vem aumentando e precisamos evitar que a população de Guarapari seja atingida por essa pandemia. Então estamos tomando novas medidas preventivas como a suspensão das atividades do anexo e a liberação dos servidores acima de 60 anos para trabalhar em casa, em regime de teletrabalho, porque eles fazem parte do grupo de risco e temos que ajudá-los a preservar a saúde”, disse o presidente.

Além dos servidores idosos, também serão autorizados a realizar as atividades de casa os servidores da Assessoria Legislativa, Comunicação e Taquigrafia. “Como os processos da Câmara foram virtualizados no ano passado, os servidores vão poder realizar as atividades de casa sem nenhum prejuízo para a Câmara. Eles podem cadastrar e tramitar processos direto no site e com o aplicativo Câmara na Palma da Mão também podem fazer consultas até mesmo do celular”, explicou Enis.

Os servidores dos demais setores da sede da Casa de Leis devem trabalhar em regime de escala, das 12h às 18h, porém, sem realizar atendimento ao público, que está suspenso até 31 de março, podendo ser prorrogado.

As sessões ordinárias e os demais eventos da Câmara também estão suspensos. Essas e outras medidas estão relacionadas na Portaria n ° 6438/2020, que será publicada no Diário Oficial Legislativo Municipal (DOLM), na próxima segunda-feira (23).