Banco do Nordeste prevê concurso em 2027 no ES com cerca de 400 vagas e salários de até R$ 45 mil

O Banco do Nordeste planeja realizar um novo concurso público no ano de 2027, com a estimativa de oferecer aproximadamente 400 vagas voltadas para candidatos com formação de ensino médio. Na instituição financeira controlada pelo Governo Federal, os vencimentos iniciais partem de cerca de R$ 4 mil e podem alcançar R$ 45 mil no topo da carreira corporativa, em postos de alta gerência.

A confirmação sobre os planos do certame foi feita pelo superintendente do banco no Espírito Santo, Lourenzo de Oliveira, em entrevista exclusiva concedida ao portal A Tribuna. O gestor ressaltou a necessidade de recomposição do quadro de pessoal e indicou que as seleções do órgão costumam trabalhar com uma média de 400 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva.

A nova seleção abrangerá a estrutura do banco no Espírito Santo, estado onde a instituição pretende inaugurar uma nova agência no município de Aracruz. Atualmente, o Banco do Nordeste atua na concessão de crédito para empresas, empreendedores e produtores rurais em 31 municípios capixabas.

Remuneração e Possibilidades de Ascensão Profissional

A carreira bancária no Banco do Nordeste oferece plano de progressão funcional desde o ingresso dos novos aprovados:

Ingresso (Nível Médio): Salário bruto inicial próximo de R$ 4.000,00, acrescido de cerca de R$ 1.800,00 em auxílio-alimentação, totalizando aproximadamente R$ 5.800,00 mensais.

Auxiliar de Negócios: Primeira promoção acessível após o ingresso, com remuneração variando entre R$ 9.000,00 e R$ 10.000,00 para uma jornada de seis horas diárias.

Cargos Intermediários: Funções como gerente de relacionamento e executivo pagam entre R$ 16.000,00 e R$ 18.000,00, com jornada de oito horas por dia.

Gerência-Geral de Agência: No topo da carreira, a gerência de nível 5 (referente às maiores agências da instituição) atinge rendimentos em torno de R$ 45.000,00.

Embora a formação em ensino superior não seja exigida para ingressar no cargo inicial de analista bancário, o diploma universitário passa a ser requisito para os funcionários que almejam alcançar o posto de gerente-geral. Na última seleção realizada pela instituição, em 2024, foram disponibilizadas 410 vagas imediatas para analista bancário de nível médio, além de 300 para cadastro de reserva.

Orientações de Preparação e Principais Disciplinas

Especialistas em concursos públicos recomendam que os interessados não aguardem a publicação formal do edital para dar início à preparação. A diretora pedagógica da CEP Concursos, Ivone Goldner, aponta que o edital de 2024 serve como o melhor parâmetro de estudos para o próximo certame.

De acordo com a especialista, a preparação para a função de analista bancário deve priorizar disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico e Quantitativo e, prioritariamente, Conhecimentos Bancários. Na prova do concurso de 2024, a matéria de Conhecimentos Bancários respondeu por 40 das 60 questões do exame, concentrando 80% do total de pontos da avaliação.

Entre os tópicos considerados essenciais e de estudo indispensável para o certame estão: