Bolsa Família: 19,3 milhões de famílias começam a receber parcela de junho

A Caixa Econômica Federal dá início, nesta quarta-feira (17), ao ciclo de pagamentos de junho do programa Bolsa Família. O primeiro lote do mês é destinado aos beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 1, alcançando parte das cerca de 19,3 milhões de famílias assistidas em todo o país.

Tradicionalmente distribuído nos últimos dez dias úteis de cada mês de forma escalonada, o benefício terá uma dinâmica especial para moradores de localidades severamente afetadas por condições climáticas extremas. Para os beneficiários residentes em municípios sob decreto de calamidade pública ou situação de emergência, o pagamento será integralmente liberado nesta quarta-feira, independentemente do dígito final do NIS.

Esta medida de antecipação atende a municípios selecionados em oito estados brasileiros:

Amazonas

Paraíba

Pernambuco

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Roraima

Sergipe

Com o objetivo de evitar deslocamentos desnecessários e longas esperas em agências físicas, a Caixa recomenda que os cidadãos movimentem os valores diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. Por meio da plataforma digital, é possível realizar compras via Pix ou cartão de débito virtual, além de efetuar o pagamento de contas.

Para quem necessita do dinheiro em espécie ou prefere as transações tradicionais, o cartão físico do programa pode ser utilizado normalmente na função débito em estabelecimentos comerciais. Os saques presenciais também continuam disponíveis em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências bancárias. Além disso, nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser efetuado sem o uso do cartão, bastando que o beneficiário possua a biometria cadastrada previamente.